Stadtverwaltung Marl bleibt am 11. März geschlossen

Am Mittwoch, dem 11. März, findet für alle Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung die jährliche Personal­versammlung im Theater statt. Da die Versammlung am Vormittag ist und am Mittwochnachmittag üblicherweise keine Sprechzeiten sind, bleibt die Stadtverwaltung am 11. März - mit wenigen Ausnahmen - ganztägig geschlossen. Die Bürger*innen werden gebeten, ihre Besuche auf einen anderen Wochentag zu legen.

Bürgerdienste

Die Schließung betrifft auch das Amt für Bürgerdienste einschließlich Bürgerbüro und Standesamt. Bereits vereinbarte Termine im Bürgerbüro können selbstverständlich wahrgenommen werden. Das gilt ebenso für das Jobcenter Marl. Der Verwaltungsbereich der Volkshochschule bleibt ebenfalls ganztätig geschlossen, die VHS-Veranstaltungen finden aber wie angekündigt statt.

Die städtischen Kindertagesstätten öffnen erst um 14 Uhr. Eine Notgruppe kann nicht eingerichtet werden.

Auch der Wertstoffhof des Zentralen Betriebshofs (ZBH) in der Zechenstraße macht erst um 14 Uhr auf. Die ZBH-Verwaltung bleibt ganztägig geschlossen. Die Müllabfuhr und die Straßenreinigung werden wie geplant durchgeführt, dabei kann es allerdings zu Verzögerungen kommen. Die Anlieger werden daher gebeten, die Gefäße bis zur Abholung an der Straße stehen zu lassen.

Die Cafeteria im Rathaus bleibt am 11. März ebenfalls geschlossen.