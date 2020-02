Die ersten Vorboten von Sturmtief "Sabine" fegen bereits mit mehr als 50 km/h durch Marl. In den nächsten Stunden und in der Nacht zu Montag sollen Orkanböen bis weit über 120 km/h die Stadt durchschütteln. Entsprechend haben sich die Schulleitungen entschlossen, die Grundschulen in Marl am morgigen Montag, 10. Februar, geschlossen zu lassen.



"Nach Rücksprache mit dem Wetteramt Essen haben sich die Schulleitungen der Grundschulen der Stadt Marl in Rücksprache mit dem Schulträger dazu entschieden, am Montag die Schulen zu schließen", sagt Bürgermeister Werner Arndt.

Eltern sollen Kinder am Montag nicht zur Schule schicken

Aufgrund der aktuell zu er­wartenden starken Sturm-und Orkan­böen kann der Schul­weg am Montag für viele Schülerinnen und Schüler schwierig werden. Daher em­pfiehlt die Bezirks­regierung Münster als Schul­aufsichts­behörde den Eltern, ihre Kinder am Montag nicht zur Schule zu schicken.

Straßen im Kreis Recklinghausen gesperrt

Der Kreis Recklinghausen hat bereits vorsorglich einige Straßen gesperrt, zum Beispiel die Dorstener/Bertlicher/Dorfstraße zwischen Marler Straße in Herten-Bertlich und Friedhofstraße in Marl-Polsum.