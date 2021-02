Während der Pandemie ist der Kontakt des Chemieparks Marl zu seinem Umfeld aus Gründen des Infektionsschutzes stark reduziert. Deswegen bietet der Standortleiter Dr. Jörg Harren jetzt erstmals eine telefonische Bürgersprechstunde an, und zwar am Dienstag, 2. März, von 14 bis 16 Uhr.

Am Telefon wird er persönlich Fragen beantworten oder Anregungen entgegennehmen.

Eine vorherige Anmeldung unter Tel. 02365/49-2575, unter Angabe des Gesprächsthemas, ist zwingend erforderlich, damit alle Interessierten einen Termin erhalten und niemand warten muss.

Informationen zum Konzern

Evonik ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 13,1 Milliarden Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Milliarden Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen.