Entlang der Obersinsener Straße wird zurzeit die Kanalisation erneuert. Dazu wurde vom Zentralen Betriebshof in der großen Baugrube an der Wacholder-/Obersinsener Straße eine rund sieben Meter tiefe Pumpstation errichtet. Zudem werden die Schächte erweitert.



Die Arbeiten am Schachtbauwerk liegen aktuell alle im Zeitplan. Die Erstellung der drei Bauteile wird voraussichtlich zehn Wochen in Anspruch nehmen. Die Unterkante des Fundaments (Sohle) am Schacht liegt in sechs Metern Tiefe. Die Grundfläche beträgt 17 Quadratmeter. Bevor die Baustahlelemente zur Sicherung und Abdichtung der Grube – sogenannte Spunddielen – eingesetzt wurden, war eine statische Berechnung erforderlich.

Ein Problem bestand darin, dass die Geometrie des neuen Bauwerks bestimmt wird durch die in unmittelbarer Nähe liegenden Bauwerke sowie zwei Zu- und Abläufe. Die endgültigen Abmessungen des Bauwerkes konnten daher nicht einfach anhand der Zeichnung erbaut werden, sondern erst, nachdem die Lage aller anzuschließenden Leitungen feststand. Trotzdem ist der ZBH zuversichtlich den Zeitplan einhalten zu können.