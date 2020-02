Tipps, damit sie Karneval in Marl und Umgebung unbeschwert genießen

Gerade im Karneval rund um den Rosenmontag kommt es immer wieder zu Situationen, die unangenehm oder gefährlich werden können. Die grossen Rosenmontagszüge in Recklinghausen beginnen. Das ist der Karnevalshöhepunkt im Vest. Damit Sie die Karnevalstage unbeschwert genießen können, gibt es Tipps gegen Belästigung und für einen sicheren Heimweg:

- Gehen Sie am besten in einer Gruppe feiern und achten Sie aufeinander.

- Wenn Sie bemerken, dass eine Freundin oder ein Bekannter besonders angetrunken ist, sorgen Sie für einen sicheren Heimweg. Rufen Sie zum Beispiel ein Taxi.

- Achten Sie auf Ihr Getränk und das Ihrer Begleitpersonen. Lassen Sie Getränke nicht unbeaufsichtigt.

- Wehren Sie sich gegen Belästigungen und unerwünschten Körperkontakt, auch bei Bekannten. Seien Sie selbstbewusst und machen Sie deutlich, dass Sie dieses Verhalten nicht tolerieren.

- Geraten Sie in Not, bitten Sie Andere um Mithilfe (Freunde, Außenstehende oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes).

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handy aufgeladen und griffbereit ist, damit Sie im Ernstfall die Polizei verständigen und Hilfe holen können.

- Achten Sie auf einen sicheren Heimweg: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis. Lassen sie ihr Auto stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben.