Überleitung der A43 auf die A40 weiter gesperrt

Die Sperrung der Überleitung (Kreisel) der A43 in Fahrtrichtung Münster auf die A40 in Fahrtrichtung Essen dauert weiterhin an. Der Schwertransport wird seine Fahrt erst in der Nacht von Sonntag auf Montag fortsetzen können. Die Sperrmaßnahmen werden voraussichtlich bis Montagmorgen um 03:00 Uhr andauern.

Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig. Sobald die Sperrung aufgehoben ist, berichten wir nach.