Umweltbrummi sammelt am Samstag 8.1.22. wieder Schadstoffe in Marl ein

Im Auftrag des Zentralen Betriebshofs (ZBH) kommt die Schadstoffsammlung der AGR am Samstag nach Marl. Am 8. Januar 2022 können Problemabfälle wieder an den mobilen Sammelwagen abgegeben werden. Den Bürgerinnen und Bürgern steht am 8. Januar zudem die Feststation auf dem Wertstoffhof des ZBH an der Zechenstraße 20 zwischen 9 und 11.30 Uhr zur Verfügung. Von 12.30 Uhr bis 15 Uhr steht die Feststation auf dem Marktplatz in Hüls.

Die Brummi-Tour am Samstag, 8. Januar 2022, umfasst folgende Stadtteile:

Sickingmühle



Zur Freiheit/Hammer Straße: 9 bis 9.30 Uhr

Hüls

Carl-Duisberg-Straße/Parkplatz vor Pestalozzi-Schule: 10 bis 10.30 Uhr; Georg-Herwegh-Straße/Parkplatz vor Gesamtschule: 11 bis 11.30 Uhr; Max-Reger-Straße/Einkaufszeile: 12 bis 12.30 Uhr

Lenkerbeck

Bahnhofstraße/Zur Höhe: 13 bis 13.30 Uhr

Sinsen

In de Flaslänne/Marktplatz: 14 bis 14.30 Uhr