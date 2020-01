Zum Start des neuen Semesters der Marler insel-VHS gibt es eine neue Veranstaltungsreihe zum Thema Umwelt. Die Reihe "Marler Klima-Perspektiven" wird am Freitag, 7. Februar, um 18 Uhr von Bürgermeister Werner Arndt eröffnet. Klimaforscher Prof. Dr. Frithjof Küpper gibt an dem Abend Denkanstöße für lokales Handeln. Der Eintritt ist frei.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Prof. Dr. Küpper einen echten Klimaexperten für unsere Veranstaltungsreihe gewinnen konnten", sagt Bürgermeister Werner Arndt. Die Stadt Marl wolle die Diskussion weiter vorantreiben und „Klimathemen mit ausgewiesenen Experten und engagierten Akteuren erörtern“. Bei Vorträgen, Filmvorführungen und Diskussionsrunden geht es unter anderem darum, wie Verpackungsmüll vermieden oder heimische Gewässer unterstützt werden können.

Klimaschutz erfordert Egagement

Prof. Dr. Frithjof Küpper aus Marl-Drewer verfolgte schon als Schüler am Geschwister-Scholl-Gymnasium sein Interesse an den Naturwissenschaften, gewann bei „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“. Nach dem Abitur studierte er Biologie in Konstanz, Roscoff und Paris (Promotion 2001). Anschließend forschte und lehrte er an der University of California in Santa Barbara und für die Scottish Association for Marine Science in Oban. Seit 2012 leitet der Meeresbiologe und Klimaforscher den Lehrstuhl für marine Biodiversität der University of Aberdeen.

Alle Veranstaltungen im Rahmen der „Marler Klima-Perspektiven“ finden Interessierte im Internet unter www.vhs-marl.de und im neuen insel-Programmheft. Die Broschüre liegt an vielen öffentlichen Stellen kostenfrei aus.