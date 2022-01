Vergabeverfahren für Kita-Plätze in Marl startet am 17. Januar

Das Verfahren für die Neuaufnahmen in den Marler Kindertageseinrichtungen beginnt am 17. Januar. Eltern und Erziehungsberechtigte, die sich für das Kindergartenjahr 2022/2023 oder schon früher um einen Betreuungsplatz für ihre Kinder beworben haben, erhalten ab diesem Tag die Nachricht, ob ihr Kind aufgenommen werden kann.

Zusagen kommen per E-Mail oder postalisch

Über die Neuaufnahmen wird in der Zeit vom 17. Januar bis zum 15. März unter Berücksichtigung der Aufnahmekriterien entschieden. Die Platz-Zusagen werden jeweils per E-Mail oder postalisch, je nach angegebenen Wunsch der Eltern, versandt. In diesem Zeitraum bitten das Jugendamt der Stadt Marl sowie die Kindertageseinrichtungen, auf Rückfragen zu verzichten. Das Jugendamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es keinerlei Einfluss auf das Aufnahmeverfahren hat. Die Kitas und deren Träger entscheiden eigenständig über die Vergabe der Kita-Plätze.

Ab 15. März werden Restplätze vergeben

Ab dem 15.03.2022 informiert dann das Jugendamt zentral alle Eltern, deren Kinder im Aufnahmeverfahren für das neue Kita-Jahr nicht berücksichtigt werden konnten. Nach dem 15.03.2022 werden aber noch weiterhin Restplätze vergeben, da es im Aufnahmeverfahren immer wieder vorkommt, dass zugesagte Kita-Plätze nicht in Anspruch genommen werden.

Kita-Jahr 2022/2023

Das Kita-Jahr 2022/2023 beginnt am 1. August 2022.