Verkehr kann auf der Schachtstraße in Marl Brassert wieder rollen

Die Bauarbeiten auf der Schachtstraße in Brassert sind nahezu abgeschlossen. Das teilt der Zentrale Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl mit. Nach dem Einbau der Asphaltschichten wird nun noch die Fahrbahn markiert und Restarbeiten durchgeführt. Die Schachtstraße kann wahrscheinlich schon heute Nachmittag wieder befahren werden.

Fahrbahndecke saniert

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Recklinghausen hat die Stadt Marl auf der Schachtstraße zwischen Hervester- und Dorstener Straße die Fahrbahndecke saniert. Zusätzlich wurde der abgehende Stich der Erlbrüggestraße mit einer neuen Asphalttragdeckschicht versehen. Die Stadt legte die Arbeiten bewusst in die verkehrsärmere Zeit der Herbstferien. Die Schachtstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Instandsetzungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen

Die gesamte Baumaßnahme begann bereits Anfang September. Seither konnten viele Schäden durch Alterung, Witterung, Baumwurzeln oder Aufbrüche auf einer Länge von rund 800 Metern in kleinen Maßnahmen beseitigt werden. Zunächst erfolgten Instandsetzungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen, anschließend wurde die alte und marode Fahrbahndecke abgefräst. Der Aufbau der Fahrbahn in mehreren Schichten erfolgte erst in dieser Woche.

Ausführendes Unternehmen ist die Firma Matthäi Straßen- und Tiefbau GmbH aus Dinslaken.