Verstärkte Alkoholkontrollen der Polizei in Marl und Umgebung an Karneval

Schönen Rosenmontag allerseits. Sind Sie heute auch dabei beim Rosenmontagszug in Recklinghausen? Oder in Bottrop? Oder in Dorsten? Allen sollte klar sein: Nach Bier, Sekt, Schnaps und Wein hat man hinterm Steuer nichts verloren!

Die Polizei wird auch in diesem Jahr in marl und Umgebung verstärkt kontrollieren und berauschte Auto- und Motorradfahrer aus dem Verkehr ziehen. Denn: Wer berauscht fährt, gefährdet sich und andere. Übrigens: Die vermeintlich geheimen Schleichwege kennen sie auch.

Planen Sie rechtzeitig, wie Sie nach der Party nach Hause kommen. Unser Tipp: Gönnen Sie sich ein Taxi, nehmen Sie den Bus oder lassen Sie sich von nüchternen Freunden kutschieren!

Auch wer betrunken Fahrrad fährt riskiert seinen Führerschein oder eine andere empfindliche Strafe.