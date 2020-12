Weihnachten: Müllabfuhr in Marl wird vorgezogen

Die Müllabfuhr kommt aufgrund der Weihnachtsfeiertage in der Zeit vom 19. bis 25. Dezember nicht an den gewohnten Tagen. Betroffen ist die Abfuhr der Restabfall-, der Bio- und der Altpapierbehälter sowie der gelben Wertstofftonne.

Abfuhr von Restabfall-, Bio- und Wertstofftonne

Die Leerung der Restabfall- und Biobehälter sowie der Wertstofftonne wird vom 21. Dezember (Montag) auf den 19. Dezember (Samstag) vorgezogen. Vorgezogen wird auch die Leerung vom 22. Dezember (Dienstag) auf den 21. Dezember sowie vom 23. Dezember (Mittwoch) auf den 22. Dezember. Die Leerungen an Heiligabend und dem ersten Weihnachtstag finden jeweils einen Tag eher statt. Tonnen, die planmäßig an Heiligabend (24.12.) entleert werden, werden bereits am Mittwoch (23.12.) abgeholt. Die Abfuhr am Freitag (25.12.) wird auf Donnerstag (24.12.) vorgezogen.

Leerung kann nicht nachgeholt werden

Für alle Tage gilt:

Werden die Abfuhrtermine verpasst, kann die Leerung zwischen den Jahren nicht nachgeholt werden. Der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) bitte deshalb darauf zu achten, die Behälter zu den genannten vorgezogenen Terminen zur Abholung an die Straße zu stellen.

Altpapiertonne: Abfuhrtag im Abfallkalender bereits berücksichtigt

Terminverschiebungen

Bei der Abfuhr der städtischen Altpapiertonnen kommt es zu Terminverschiebungen in verschiedenen Abfuhrbezirken. Konkret betroffen sind die Abfuhrbezirke 2 und 19 , die auf Dienstag (22.12.) vorgezogen werden, die Bezirke 1 und 20, die bereits am Montag (21.12) geleert werden, sowie der Bezirk 18, der schon am Samstag (19.12.) abgefahren wird. Der Zentrale Betriebshof (ZBH) weist darauf hin, dass der tatsächlichen Abholtag im Abfall- und Umweltkalender der Stadt Marl bereits berücksichtigt und rot markiert ist.

Erwerb von städtischen Abfallsäcken

Kauf von städtischen Abfallsäcken

Erfahrungsgemäß fallen zu den Feiertagen stets mehr Abfälle an. Sollte das Volumen der Abfallbehälter nicht ausreichen, empfiehlt der ZBH den Kauf von städtischen Abfallsäcken zum Preis von 3 Euro. Diese sind an den bekannten Verkaufsstellen erhältlich. Im genannten Preis ist die Abfuhr bereits enthalten, die Säcke werden einfach neben den Abfallbehälter gestellt und am Tag der Abfuhr von den Müllwerkern mitgenommen.