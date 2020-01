Weihnachtsbaumabfuhr 2020 in Marl

Der ZBH fährt nach dem Heilige-Drei-Könige-Tag kostenlos die Weihnachtsbäume ab. Die Aktion ist in der Zeit von Dienstag, 7. bis Montag, 20. Januar 2020. Die Bäume werden ausschließlich an dem Tag eingesammelt, an dem nach dem Wertstoffkalender auch die graue Restabfalltonne im jeweiligen Bezirk geleert wird. Die Bäume sollten daher an diesem Tag bis spätestens 7 Uhr morgens an der Straße neben der grauen Tonne stehen. Auf keinen Fall jedoch dürfen die Bäume an den Abfallbehälterstandplätzen deponiert werden, da sie von dort nicht abgeholt werden. Fußgänger und Radfahrer dürfen durch die Weihnachtsbäume nicht behindert werden. Der ZBH fährt nur Bäume ab, die als privater Zimmerschmuck verwendet worden sind.

Nur komplett abgeschmückte Bäume werden abgefahren

Ein Großteil der Bäume wird maschinell zu Mulch verarbeitet. Weil eine Vorsortierung nicht möglich ist, dürfen die Bäume nicht mit Draht zusammengebunden oder in Plastiksäcke eingepackt werden. Auch das Lametta muss von den Bäumen entfernt sein. Dieser oft bleihaltige Stoff kann im Rahmen der Schadstoffsammlung beim Umweltbrummi abgegeben werden; nächster Sammeltermin ist Samstag, 4. Januar 2020.