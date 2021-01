Eine beängstigende Entwicklung nehmen die Corona-Zahlen im Kreis Recklinghausen: 19 Menschen sind binnen der letzten 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Gestorben sind in Castrop-Rauxel eine Frau im Alter von 97 Jahren und zwei Männer im Alter 74 und 93 Jahren, in Datteln zwei Frauen im Alter von 90 und 88 Jahren und zwei Männer im Alter 85 und 98 Jahren, in Gladbeck drei Frauen im Alter von 87, 82 und 89 Jahren und ein Mann im Alter von 91 Jahren, in Herten zwei Frauen im Alter von 77 und 84 Jahren und vier Männer im Alter von 92, 90, 84 und 99 Jahren, in Marl eine Frau im Alter von 77 Jahren sowie in Recklinghausen ein Mann im Alter von 70 Jahren. 278 neue Corona-Fälle wurden bestätigt und der Inzidenzwert ist sprunghaft auf 235,3 gestiegen. Lediglich Haltern, Castrop-Rauxel und Dorsten weisen noch eine Inzidenz unter 200 aus. Damit droht ab Montag eine Bewegungseinschränkung.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 17835. Als genesen gelten inzwischen 15479 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 2000 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 235,3. Es gibt 356 Todesfälle.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 9. Januar, 6 Uhr):

Marl 2622 Fälle / 2293 Gesundete / 38 Todesfälle / 291 aktuell Infizierte / 227,2 Inzidenz

Castrop-Rauxel 1717 1509 16 192 177,2

Datteln 1181 1010 48 123 205,2

Dorsten 1695 1525 26 144 135,2

Gladbeck 2862 2427 48 387 387,5

Haltern am See 561 512 3 46 97,8

Herten 1966 1699 58 209 255,6

Oer-Erkenschwick 1065 946 26 93 226

Recklinghausen 3378 2887 79 412 277,4

Waltrop 788 671 14 103 286,4

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.