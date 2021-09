Wohnen im Alter im Kreis Recklinghausen

Wer im Alter weiterhin selbstbestimmt leben, aber im Notfall schnell zuverlässige Hilfe erhalten möchte, für den eignet sich betreutes- oder Service-Wohnen. Um einen Überblick über seniorengerechte Wohnanlagen zu geben, hat der Kreis Recklinghausen eine neue Auflage seiner Service-Broschüre zum "Wohnen im Alter" veröffentlicht.

Das Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP) stellt darin Informationen zu unterschiedlichen Wohnformen im Alter in allen zehn Kreisstädten zusammen. Aufgeführt sind Basis-Informationen wie die Höhe der Mietzinsen, Nebenkosten und Umlagen für Reinigungsdienste, aber auch Hinweise dazu, ob zum Beispiel ein Aufzug vorhanden ist. Vorgestellt werden außerdem Wohnungen mit seniorengerechten Service-Angeboten wie Beratungsgesprächen, gemeinsamen Treffen in der Freizeit, Ausflügen oder auch Gemeinschaftsräumen, die für eigene Aktivitäten genutzt werden können.

Wer über die Broschüre hinaus beraten werden möchte, kann sich jederzeit an das BIP wenden, wie Koordinatorin Heike Rommler vom Kreis Recklinghausen erklärt: "Bürgerinnen und Bürger können gerne Kontakt zu uns oder den BIP-Beratern in den Städten aufnehmen und ihre persönlichen Fragen rund um die Themen Seniorenangelegenheiten und Pflege stellen.

Die Broschüre ist erhältlich in den BIPs.