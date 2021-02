Die insel-VHS bietet in nächster Zeit verschiedene Online-Vorträge an, die wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant in Präsenzform stattfinden können. Den Auftakt macht ein Vortrag mit dem Titel „Wie kann ich Verpackungs- und Plastikmüll vermeiden?“.

In einem Videobeitrag, der im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Marler Klima-Perspektiven“ entstanden ist, referiert Theresia Hericks von der Verbraucherzentrale Marl zu den verschiedenen Möglichkeiten der Abfallvermeidung. Sie gibt den Zuschauern wertvolle Tipps für den Alltag an die Hand und erläutert zahlreiche Möglichkeiten, das eigene Abfallaufkommen – zuhause und unterwegs – zu reduzieren.

„Resilienz in der Corona-Pandemie“

In Kürze erscheint ein weiterer Online-Vortrag, der sich mit dem Thema „Resilienz in der Corona-Pandemie“ auseinandersetzt. Referentin ist Heilpraktikerin und Persönlichkeitscoach Sigrid Matz.