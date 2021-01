Tanz- und Fitnessprogramm der evangelischen Familienbildungsstätte Marl: Der neue Zumba-Kurs beginnt am Mittwoch, 27. Januar, um 18.15 Uhr zunächst online als Zoom-Konferenz. 20 Termine kosten 85 Euro.Sobald es die Lage zulässt, will man sich an der Bachstraße 22 treffen. Infos und Anmeldung unter Tel. 02365/924840 oder auf der Homepage www.diakonie-kreis-re.de/bildung/ev-familienbildungsstaette.