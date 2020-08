Eines der besten Dinge an Google ist, dass das Unternehmen ständig versucht, seine Dienste zu verbessern, und es scheint, dass es sicherstellen möchte, dass die Menschen die beste Erfahrung machen. Jetzt hat der Technologieriese eine neue Wildfire-Grenzkarte in der Google-Suche und in Google Maps in den USA eingeführt.

Google hat diese Funktion diese Woche eingeführt und zeigt die Grenzen aktiver Waldbrände nahezu in Echtzeit an. Es ist wichtig zu beachten, dass Google 2019 in Kalifornien einen Pilotversuch dieser Funktion durchgeführt hat.

Die Funktionen funktionieren auf einfache Weise. Benutzer müssen nur auf ihrem Smartphone oder PC nach dem Namen eines aktiven Lauffeuers suchen und sehen eine Karte, auf der die ungefähre Grenze des Feuers nahezu in Echtzeit angezeigt wird. Darüber hinaus erhalten die Benutzer die erforderlichen Ressourcen und Informationen von den örtlichen Notfallagenturen.

Der wichtigste Teil ist, dass Google die wichtigen Informationen zur Feuerkarte stündlich aktualisiert. Wenn beispielsweise jemand nach "Lauffeuer in Kalifornien" sucht, zeigt Google Maps eine ungefähre Grenze für aktives Lauffeuer an. Zu den Erkenntnissen gehören auch Name, Standortdaten und Nachrichtenartikel. Diese neue Funktion in Google Maps hilft Millionen von Menschen, indem sie nahezu zeitnahe und genauere Informationen über ein aktives Lauffeuer bereitstellt.

Um sicherzustellen, dass die Benutzer eine möglichst genaue Ansicht erhalten, hat das Unternehmen Analysetools von Google Earth Engine verwendet, um Bilder zu überwachen, die von vier GOES-Satelliten der NOAA (National Oceanic and Atmosphere Administration) bereitgestellt werden. Mit dieser neuen Änderung aktualisiert Sie die Google Maps-App auch mit Straßensperrungen. Darüber hinaus bietet Ihnen die App Anweisungen, mit denen Sie Gefahren und Straßensperren vermeiden können.

Sie erhalten eine Benachrichtigung von der App, wenn Sie in der Google Maps-Anwendung einen Bereich in der Nähe eines aktiven Lauffeuers erkunden. Benutzer erhalten Warnungen von der Google Maps-App, wenn sie sich einer aktiven Feuerzone nähern. Schließlich sehen Benutzer in der Suche mehrere rote Grenzen sowie in Karten, wenn sich mehrere große Brände im selben Bereich befinden.

Die Funktion ist sowohl für Android als auch für die iOS-Version der Google Maps-App und der Google-Suche verfügbar. Die neue Funktion ist derzeit nur in den USA verfügbar. Google wird diese Funktion voraussichtlich auch auf andere Länder ausweiten.