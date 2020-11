Das Bürgerbad an der Loemühle erhält Unterstützung durch den Lions Club Marl-im-Revier. Dieser unterstützt das Bürgerbad mit 1.500 Euro. Die Scheckübergabe fand im Betriebsbereich des Bürgerbades statt.

Der Corona-Sommer war nicht einfach für die beiden Marler Freibäder in der Trägerschaft von Bürgervereinen. Und natürlich benötigen die Bäder für den laufenden Betrieb und für anstehende Sanierungen mehr denn je eine finanzielle Unterstützung. Diese Situation hat der Lions Club Marl-im-Revier zum Anlass genommen, in diesem Jahr das Bürgerbad an der Loemühle mit einer Spende von 1.500 Euro zu unterstützen. Der Betrag wird unter anderem für die Anschaffung neuer Pumpen verwendet, die in diesem Jahr für insgesamt 62.000 Euro angeschafft wurden.

Neue Pumpen für insgesamt 62.000 Euro

Im Rahmen der Scheckübergabe zog Jürgen Kaldeweide von der Badinitiative ein dennoch positives Bild der letzten Saison. So war das Bürgerbad im Corona-Sommer seit dem 1. Juli geöffnet. „In den ersten Wochen sind nicht viele Besucher ins Bad gekommen. Doch im August waren wir viermal mit insgesamt 1.100 Besuchern ausgebucht,“ so Jürgen Kaldeweide. Die höchst zulässige Personenzahl auf Basis der Corona-Schutzverordnungen lag wohl bei 1.900 Besuchern. Doch das Bürgerbad hatte sich selber eine niedrigere Grenze gesetzt, um mit dem vorhandenen Personal die Sicherheit gewährleisten zu können. Auch das Ordnungsamt hatte keine Beanstandungen und es wurde auch keine Infektion gemeldet.

Die jetzt anstehende Sanierung der Pumpenanlage wird die Betriebskosten des Bades deutlich reduzieren. Darüber hinaus wird im nächsten Jahr das Planschbecken erneuert und mit einem größeren Spielgerät ausgestattet.

Lions Club Marl-im-Revier plant weitere Unterstützung

Der Lions Club Marl-im-Revier will in den nächsten Jahren das Engagement des Bürgerbades weiter unterstützen. „Gerade für den Ortsteil Marl-Hüls ist das Bad nicht nur für die Kinder, sondern auch für alle hier lebenden Menschen ein wichtiger Teil bürgerschaftlichen Miteinanders“, betont Anke Eich die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements des Vereins zum Erhalt des Bürgerbades. So wurden schon für den nächsten Sommer weitere gemeinsame Aktivitäten, wie ein Benefiz-Konzert der Lions Band Löwenherz, ins Auge gefasst.