Normalerweise reist der Westfalenligist am Ende einer kräfteraubenden Saison nach Mallorca, um Energie, Sonne und ein paar mehr oder weniger gemeine Wässerchen zu tanken. Doch diesmal, in der Winterpause, genossen die Jungs vom TuS 05 Sinsen ein paar stramme Konditionseinheiten auf der Insel.

Und dennoch lautete das Fazit aller Beteiligten nach dem dreitägigen Trainingslager auf Mallorca: Die Fahrt hat sich gelohnt. Denn der TuS 05 hat in Cala Ratjada optimale Bedingungen für die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Westfalenliga vorgefunden.

Neu-Trainer Michael Schrank, der erst seit dem 5. Januar das Zepter an der Seitenlinie schwingt, schwärmt von den Trainingsplätzen, den kurzen Wegen und vor allem vom Einsatz seiner neuen Mannschaft. „Die Jungs sind sehr engagiert und konzentriert. Man merkt, dass sie einiges besser machen wollen als in der Hinrunde“.

Auch Christos Karaissaridis, Sportlicher Leiter des TuS 05, zeigt sich rundum zufrieden. „Die Trainingseinheiten waren sehr intensiv, die Jungs sind mit Spaß und Ehrgeiz bei der Sache.“ Mit 20 Spielern und fünf Betreuern war der Club nach Mallorca geflogen.

Schrank-Elf trotzt Regionalligist Altona 93 2:2-Unentschieden ab

Zum Abschluss des Trainingslagers testeten die Sinsener gegen Regionalligist Altona 93. Und überzeugten. Dem klassenhöheren Hamburgern trotzten die Sinsener im Estadio Es Figueral (Capdepera) ein 2:2 ab. Die Schrank-Elf dominierte zeitweise die Partie, am Ende hatte der Westfalenligist sogar die Führung auf dem Fuß. Christian Kopse scheiterte in der 87. Minute nur knapp mit einem Lattenknaller. Zuvor hatten Olcay Yilmaz und Patrick Goecke die Sinsener zum 1:0 und 2:1 in Führung gebracht, ehe die Hamburger ausgleichen konnten.

Dennoch zeigte sich Schrank nach der Partie ganz begeistert: „Die Mannschaft war mit Elan und Leidenschaft dabei, das zog sich durchs ganze Trainingslager. Mich freut vor allem, dass die Jungs mit dem 2:2 gegen einen Regionalligisten einen tollen Abschluss gefunden haben. So können wir mit einem richtig guten Gefühl nach Hause fahren." Außerdem fügt Schrank an: „Hier wächst was zusammen, dass uns im Verlauf der Rückrunde helfen kann, unser großes Ziel zu erreichen: Wir wollen in der Westfalenliga so schnell wie möglich die Gefahrenzone verlassen“, so der neue Trainer. Derzeit belegen die Marler Rang elf (19 Punkte).

Die Rückrunde beginnt für den TuS 05 am 9. Februar beim Lüner SV