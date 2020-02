Aufgrund von Wartungsarbeiten über die Karnevalstage bleibt das städtische Hallenbad am Badeweiher in Marl am Aschermittwoch (26.02.) noch geschlossen. Der öffentliche Schwimmbetrieb kann an diesem Tag leider nicht stattfinden.

Wie das Amt für Schule und Sport mitteilt, sind die Schulen und Vereine vorab informiert worden. Ab Donnerstag (27.02.) gelten die öffentlichen Schwimmzeiten dienstags bis freitags von 7 bis 8 Uhr für Frühschwimmer. Samstags muss das Hallenbad aufgrund personeller Engpässe bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

(Quelle: Pressestelle Marl)