Endspurt für STADTRADELN in Marl

Interessierte Marlerinnen und Marler können noch bis zum 25. September für den Klimaschutz um die Wette radeln. Das Ziel des bundesweiten Wettbewerbs STADTRADELN ist es, gemeinsam möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und so umweltschädliches CO2 einzusparen.

Anmeldungen unter www.stadtradeln.de/marl

Anmeldungen für die Teilnahme sind ab sofort unter www.stadtradeln.de/marl oder per STADTRADELN-App möglich. Interessierte können sich auch telefonisch im Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit (Tel. 99 6121) anmelden. Seit dem 05. September treten bereits 380 Radfahrerinnen und Radfahrer in die Pedale, erradelten schon rund 80.000 Kilometer und konnten somit knapp zwölf Tonnen CO2 Ausstoß vermeiden.

Tolle Sachpreise winken



Die Stadt Marl will nach der STADTRADELN -Aktion ihre aktivsten Radfahrerinnen und Radfahrer auszeichnen und verlost außerdem unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern tolle Sachpreise. Unterstützt wird das Marler STADTRADELN von Fahrradhaus Müller, Radwelt Jepkens, Alte Schmiede - Marl, Fahrrad Stemmermann, rebeq, Volksbank, Sparkasse, innogy, Stadtwerke Haltern am See, Vitaluxe sowie dem Theater Marl.