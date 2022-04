Zur Eröffnung der sanierten 3-fach-Sporthalle am Gymnasium im Loekamp, lud der Bürgermeister der Stadt Marl, Werner Arndt den Rat am Mittwoch, dem 06.04.2022 zur offiziellen Übergabe der Halle an die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums im Loekamp ein.



Nach Abschluss umfangreicher Sanierungsarbeiten in und an der Sporthalle des Gymnasiums im Loekamp können die Schüler und Schülerinnen jetzt in einer modernen, energetisch sanierten Turnhalle Sport treiben. Dank der finanziellen Unterstützung des Landes aus Mitteln des Kommunalinvestitionsfördergesetzes erstrahlt die Sporthalle in neuem Glanz und verfügt über modernste energieeffiziente Techniken.

Die Übergabe der Halle an den Schulsport fand im Rahmen einer Turnierveran­staltung statt, die am Gymnasium im Loekamp zur Eröffnung der Sporthalle in dieser Form zum ersten Mal durchgeführt wurde. In Zukunft soll diese Turnierveranstaltung jährlich stattfinden und damit eine neue Tradition am Loekamp Gymnasium einläuten.