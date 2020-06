Ferien-Sport-Olympiade vom 13. bis 17.Juli 2020 in Marl

Der StadtSportVerband Marl hat es sich zur Aufgabe gemacht den Kindern und Jugendlichen den Weg zum Sport niederschwellig zu präsentieren und zu ermöglichen. In der dritten Woche der Sommerferien ist es nun soweit und der Verband veranstaltet die erste Marler Ferien-Sport-Olympiade mit zahlreichen Sportarten für Jung und Alt.

Die Kinder und Jugendliche lernen im stündlichen Wechsel an einem Tag vier Sportarten kennen und können sich ausprobieren. Aktuell fordert die Corona-Pandemie dem Verband viel ab. Aber unter Einhaltung aller Auflagen ist der Ferienspaß im Sportbereich möglich, um den Kindern und Jugendlichen ein breites Spektrum des Marler Sportes kostenfrei vorzustellen.

In der dritten Ferienwoche wird die Sportanlage Tripple X an der Hagenstraße zum zentralen Sporttreffpunkt. In festen Altersstufen werden täglich vier Sportgruppen mit jeweils zehn Teilnehmer*innen pro Gruppe vier Sportarten kennenlernen und sich ausprobieren können. Am Ende des Tages werden alle Kinder und Jugendlichen neben viel Spaß noch eine Kleinigkeit als Andenken mit nach Hause nehmen.

Folgende Angebotstage stehen zur Verfügung:

Wochentag Altersstufe

Montag, 13.07.2020 6-9 Jahre

Dienstag, 14.07.2020 9 – 13 Jahre

Mittwoch, 15.07.2020 13-18 Jahre

Donnerstag, 16.07.2020 6-10 Jahre

Freitag 17.07.2020 11-16 Jahre

Treffpunkt 09:30 Uhr – Beginn 10:00 Uhr – Ende 14:45 Uhr.

Zwischen den Angeboten findet um 12:00 uhr eine Pause von 30 Minuten statt.

Das Programm

Montag, 13.07.2020 Dienstag, 14.07.2020 Mittwoch, 15.07.2020 Donnerstag, 16.07.2020 Freitag 17.07.2020

Hockey Beachvolleyball Hockey Tennis Tennis

Taekwondo Kinetik – Kinnball Rope-Skipping Hockey Beachvolleyball

Cheerleading Cheerleading Cheerleading Schulsportspiele Schulsportspiele

Fußball Fußball Athletiktraining Rope-Skipping Athletiktraining

Anmeldung

Die Anmeldung ist ab sofort online unter https://www.ssv-marl.de/anmeldung-fso/, per E-Mail an info@ssv-marl.de oder telefonisch montags bis freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr unter 02365/992854 möglich. Zur Anmeldung benötigen werden der komplette Name, die Adresse, eine Kontaktmöglichkeit und einen Notfallkontakt. Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine Teilnahmebestätigung per E-Mail oder telefonisch erfolgen. Nur mit dieser Bestätigung ist eine Teilnahme gewährleistet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei vorhersehbarer Nichtteilnahme wird um Rückmeldung gebeten, um anderen Kindern/Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen.

Ablauf

Alle Teilnehmer*innen müssen bereits sportlich angezogen sein und werden um 09:30 Uhr vom Treffpunkt aus gemeinsam auf das Sportgelände geführt und eingewiesen. Neben dem Händewaschen steht Hygiene und Sicherheit an höchster Stelle. Die sportlichen Angebote starten um 10:00 Uhr und rotieren stündlich, wobei um 12:00 Uhr eine Pause von 30 Minuten eingeplant ist. Das Ende der Veranstaltung ist um 14:45 Uhr. Bis auf Cheerleading sind alle Veranstaltungen im Freien geplant, bei schlechtem Wetter weicht die Gruppe in die umliegenden Sporthallen aus. Dann werden Sportschuhe für die Halle benötigt.

Der zentrale Treffpunkt ist um 09:30 Uhr unter Einhaltung der Abstandsregeln auf dem Parkplatz vor der Sportanlage Triple X (FC Marl), Hagenstr. 15, 45768 Marl. Übungsleiter*innen achten bei ihren Übungen auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Kinder mit Krankheitssymptomen können nicht am Angebot teilnehmen.

zum Mitbringen:

Sportliche Kleidung, bei schlechtem Wetter oder der Teilnahme am Montag, Dienstag oder Mittwoch werden zudem saubere Hallenschuhe benötigt.

Essen und Trinken