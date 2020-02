Hochrisikospiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04, das Bundesliga-Derby am 14.03.2020

Am Samstag, den 14. März 2020 findet ab 15.30 Uhr, im Rahmen des 26. Spieltages der laufenden Bundesligasaison, das 156. Pflichtspielderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in Dortmund statt. Über 80.000 Fußballfans, darunter ca. 7000 Anhänger des FC Schalke 04, werden im ausverkauften Signal Iduna Park erwartet. Die Dortmunder Polizei hat diese Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft und bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

spezielles Anreisekonzept für das Bundesligaspiel



In der Vorbereitung auf dieses emotionsgeladene Spiel arbeitet die Polizei Dortmund eng mit den Sicherheitsverantwortlichen der Vereine Borussia Dortmund und FC Schalke 04, sowie der Polizei Gelsenkirchen, der Bundespolizei, der DSW 21, der Deutschen Bahn und der Stadt Dortmund zusammen. Mehrere Parallelveranstaltungen im Bereich der Westfalen-/Messehallen stellen nicht nur die Dortmunder Polizei und ihre Kooperationspartnern für die Sicherheit dieser Veranstaltung, sondern auch alle Besucherinnen und Besucher vor eine besondere Herausforderung. Aus diesem Grund war es erforderlich, ein spezielles Anreisekonzept für das Bundesligaspiel zu entwickeln. Dieses sieht u.a. eine besondere, durch die Polizei geschützte, räumliche Trennung der Heim- und Gästefans vor. Anreisen, die außerhalb dieser gesicherten Bereiche stattfinden, könnten die öffentliche Sicherheit gefährden. Daher werden alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung gebeten, die Umsetzung dieses Sicherheitskonzeptes zu unterstützen und über die vorgegebenen Wege friedlich anzureisen. Wir bauen auf das Verständnis und die Kooperation aller Besucherinnen und Besucher des Revierderbys. Wir wünschen allen eine friedliche, harmonische und stimmungsvolle Begegnung, die schon bei der Anreise beginnt.

Strafbares und gewalttätiges Verhalten unterlassen

Ein Derby, bei dem der Sport und die Sicherheit im Vordergrund stehen. Für Straftäter und Straftaten darf es keinen Platz geben. Bei allem Verständnis für die sportliche Rivalität zwischen den Fanlagern beider Vereine appellieren wir an alle Fans, sich fair und friedlich zu verhalten, Provokationen zu unterlassen und sich selber nicht provozieren zu lassen. Strafbares und gewalttätiges Verhalten werden konsequent unterbunden und verfolgt

Alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung, sollten folgenden Hinweis beachtet



- Reisen Sie frühzeitig an! Wenn möglich lassen Sie den eigenen

PKW zu Hause und nutzen Sie das umfangreiche Angebot des

öffentlichen Personennahverkehrs!

- Planen Sie bei Ihrer Anreise Wartezeiten bei der Zufahrt zu den

Parkplätzen und bei den Einlasskontrollen am Signal Iduna Park

mit ein!

- Beachten Sie, dass die An- und Abreisewege für die bahnreisenden

Anänger des FC Schalke 04 abweichen: So erfolgt die Anreise vom

Hbf Dortmund mit der U-Bahn zur Haltestelle Remydamm, die

Abreise zum Hbf mit der U-Bahn von der Haltestelle

Westfalenhallen!

- Beachten Sie das Glasverbot im Veranstaltungsbereich!