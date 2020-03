Cheerleader Teams der DjK Freaks waren kürzlich in Düsseldorf bei den German All Level West. Es war ihr erster Wettkampf in dem neuen Verband dem die Sportlerinnen erst seit September 2019 beigetreten sind.

Sowohl die PeeWee Teams, die Freaky Unicorns, die Freaky Dragons als auch die Freak Cheer waren am Start. Alle Teams der Djk erhielten hohe Punktzahlen im Dance Bereich und im Ausdruck. Den besten Start legte das Senior Team Freak Cheer hin, begeisterte die Zuschauer und andere Teams und belegte zum Schluss den zweiten Platz.