Corona hat so einige Veranstaltungen verschoben. Auch das Stadtradeln findet in diesem Jahr später statt als gewohnt. Doch nun steht ein neuer Termin fest. Vom 5. bis 25. September lädt die internationale Aktion des Klima-Bündnis auch Marler Bürger ein möglich viele Kilometer mit dem Rad zu fahren und dafür das Auto mal stehen zu lassen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Mit 95.630 Kilometern radelten die Marlerinnen und Marler in 2019 mehr als zwei Mal um die Welt und vermieden so 13,6 Tonnen CO². „Das sind starke Zahlen und ein beachtenswerter Beitrag zum lokalen Klimaschutz“, meint Bürgermeister Werner Arndt und ruft alle Bürgerinnen und Bürger wieder zur Teilnahme auf. „Ziel ist es, dass möglichst viele Marlerinnen und Marler mitmachen und Freude am Radeln gewinnen“.

Das Stadtradeln bietet in diesem Jahr eine neue Aktion an: Fahrradfahrer können innerhalb ihres Teams weitere Gruppen gründen und den Wettbewerb so noch spannender gestalten. Die erradelten Kilometer zählen für das jeweilige Unterteam und das Hauptteam. Zum Beispiel kann eine Firma jetzt mit mehreren Abteilungen antreten, eine Schule mit mehr als einer Klasse.

Neue Aktion sorgt für noch mehr Spaß und Spannung

Außerdem werden in diesem Jahr wieder Stadtradeln-Stars gesucht. Die Sonderkategorie bietet die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen – denn „Stadtradeln-Stars“ dürfen 21 Tage am Stück kein Auto von innen sehen. Mitglieder der kommunalen Parlamente oder andere Personen des öffentlichen Lebens sind besonders dazu aufgerufen, die Stadt Marl bei der Kampagne zu repräsentieren.

Anmeldungen für die Teilnahme sind ab sofort online unter www.stadtradeln.de/marl, per E-Mail (stadtradeln@marl.de) oder im Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit (Tel. 99-6121) möglich. „Wir wollen unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen die Menschen fürs Radfahren begeistern und hoffen auf viele Teilnehmer“, sagt Klimaschutzmanager Michael Klement. Ein Verwaltungsteam wird auch wieder antreten.

Mehr Informationen zum Stadtradeln finden interessierte außerdem unter www.stadtradeln.de .