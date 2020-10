Nach dem erfolgreichen Workshop „athleticflow-special“ im September startet der Tanzsportclub Schwarz-Silber Marl e.V. am 26.10.2020 – dem ersten Montag nach den Herbstferien – mit der neuen Trendsportart athleticflow™ in den Herbst.

Das Beste aus zwei Welten wird miteinander vereint: Yoga trifft auf hochintensives Krafttraining, und beides verschmilzt zu einem dynamischen Workout. Nach einem Warm-up folgen HIIT-Übungen und Yoga-Übungen im Wechsel. Das Training schließt immer mit einer Endentspannung (im Yoga "Savasana" genannt) ab.

TSC-Trainerin Annika Tietze, erste athleticflow™-Instruktorin im Kreis Recklinghausen, erklärt den neuen Trend: „Der Wechsel zwischen den sehr unterschiedlichen Anforderungen der Sportarten ist nicht zu unterschätzen: er verlangt volle Konzentration, sorgt für mehr Kraft und Stabilität, fördert Balance und Beweglichkeit, bringt die Fettverbrennung auf Hochtouren, verbessert die Ausdauer und schenkt positive Energie“.

Nähere Informationen unter www.tsc-schwarzsilber-marl.de. Das Training findet immer montags von 19 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle der Ernst-Immel-Realschule statt. Interessenten/-innen melden sich unter Tel. 02365/83911 oder per e-Mail an a.tietze@tsc-schwarzsilber-marl.de .