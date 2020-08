Der Pandemie zum Trotz fand die Ferien-Sport-Olympiade unter Auflagen statt. Und das mit riesigem Zuspurch und großem Erfolg. Das Event bot den teilnehmenden Kids die Möglichkeit, in diverse Sportarten reinzuschnuppern und ungewöhnliche Disziplinen auszuprobieren. Zum krönenden Abschluss gab es dann Medaillen und eine Überraschung.

Insgesamt nahmen 150 Kinder, verteilt über vier Tage, an dem sportlichen Ferienspaß teil. Mehr als 40 Jungen und Mädchen trafen sich am zweiten Veranstaltungstag auf der Sportanlage Triple X an der Hagenstraße. Aufgeteilt in vier Gruppen versuchten sich die jungen Teilnehmer nacheinander in vier verschiedenen Sportarten.

Beim Fußball spielten sich somit nicht allein die Jungs Bälle zu, ebenso bekamen die Mädchen beim Cheerleading männliche Unterstützung.

Mädchen beim Fußball, Cheerleading mit Jungs

Teamwork und Sportgeist waren auch beim Kinetik-Kinnball gefragt, einer in Deutschland noch eher unbekannten Teamsportart. Ein besonderes Highlight aber war für viele Kinder das Beachvolleyball spielen.

Am Ende des Tages waren sich alle ausgepowerten Spieler einig und stimmten lautstark für eine Wiederholung im nächsten Jahr. Einige von ihnen sind sogar fest entschlossen, Mitglied in einem der zahlreichen Sportvereine zu werden. Die Siegermedaillen überreichte Bürgermeister Werner Arndt am Ende der Ferienfreizeit und hatte auch noch einen Frisbee und einen Softball für jeden mit.