Silbersee II in Haltern wieder geöffnet

Seit Samstag 20.06.2020 ist das Naturbad Silbersee II wieder geöffnet. Die DLRG-Station überwacht den Badebetrieb von 9.00 bis 20.30 Uhr. Auf Grund der Corona-Schutzauflagen ist ein Zugang zum See ausschließlich mit einer vorherigen Online-Buchung möglich. Um die geltenden Abstandsregeln einzuhalten, ist die Zahl der Badegäste auf 4.500 begrenzt.

Online-Buchung.

Die Buchung der Tickets erfolgt nur über die Webseite.

durch viele Corona-Auflagen hat sich der Besuch am Silbersee etwas verändert:

Eine spontane Anreise ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Tickets müssen vor Anreise gekauft werden.

1. Einlass nur noch mit gültigem Online-Ticket.

a) Bei Anreise mit dem PKW oder Motorrad benötigen Sie ein Parkticket

b) Fahrer & Mitreisende im PKW benötigen ein zusätzliches Insassenticket.

c) Motorradfahrer & Sozius benötigen ebenfalls jeweils ein zusätzliches Insassenticket.

Beispiel: Sie kommen zu dritt in einem PKW: 1 Parkticket & 3 Insassentickets erforderlich!

Beispiel: Sie kommen zu zweit auf dem Motorrad: 1 Parkticket & 2 Insassentickets erforderlich!

2. Fußgänger & Radfahrer benötigen ein gesondertes "Fußgänger & Radfahrer" Ticket.

3. Jedes Ticket muss gem. Corona-Schutzverordnung und Auflagen personalisiert werden.

(Benötigt wird: Vor-/ Nachname / E-Mail / PLZ & Stadt / Tel.-Nr. des jeweiligen Karteninhabers)

4. Die Tickets können nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden.

( ! Sie gelten wetterunabhängig nur für den jeweiligen Tag ! )

5. Anreisezeit an den Öffnungstagen: 09:00 - 19:30 Uhr.

Eine frühere oder spätere Anreise ist nicht möglich.

6. Verlassen des Geländes:

a) Wichtig: ! Ticket muss beim Check-Out am Eingang abgegeben werden !

b) Strand: muss bis 20:30 Uhr verlassen werden.

c) Parkplatz: muss bis 21:00 verlassen werden.

7. Bitte halten Sie sich an die Corona-Hygienevorschriften.

Haben Sie einen schönen Tag am schönsten See des Ruhrgebiets!!!