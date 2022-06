„Sport im Park“ in Marl steht in den Startlöchern

Mit dem Start der Sommerferien läutet die Stadt Marl in Kooperation mit dem StadtSportVerband Marl (SSV) am Montag, 27. Juni, die dritte Runde von „Sport im Park" ein. Bis zum 1. Juli wartet auf die Teilnehmenden von 18 bis 19 Uhr ein bunter Mix an kostenlosen Mitmachaktionen. Mit Unterstützung des Kreissportbundes Recklinghausen und der AOK Gesundheitskasse soll der Zugang zum Sport erleichtert werden.



16 Stunden Sport an fünf Tagen

Das bunte Programm kann sich sehen lassen: Über 16 Stunden Sport an fünf Tagen bietet der SSV Marl mit seinen Mitgliedsvereinen im Volkspark an. Neben vielen Klassikern wie Badminton, Zumba oder Beachvolleyball können auch Stand-Up-Paddling oder Qi-Gong unter fachlicher Anleitung ausprobiert werden.

Die Teilnahme am „Sport im Park“ ist unverbindlich und ohne Anmeldung möglich. Die vielfältigen Sportangebote können unter fachlicher Anleitung im Freien kennengelernt werden. Bequeme Freizeit- oder Sportbekleidung wird empfohlen.