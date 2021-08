Stadtradeln: Fürs Klima in Marl auf den Drahtesel schwingen

Der offizielle Startschuss für das diesjährige „Stadtradeln“ in Marl ertönt am Sonntag (29.08. Bis zum 18. September sollen möglichst viele Kilometer geradelt werden. Die Idee hinter dem „Stadtradeln“ ist simpel, aber äußerst ökologisch: Bürger, politische Parteien, Unternehmen, Schulen und Vereine sind eingeladen, bis zum 18. September möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und so Kohlenstoffdioxid einzusparen.

Erstmals im Verbund mit dem Kreis Recklinghausen

In diesem Jahr nimmt Marl zum fünften Mal und erstmals im Verbund mit dem Kreis Recklinghausen teil. Bislang haben sich 41 Teams mit insgesamt 258 Teilnehmern online unter www.stadtradeln.de/kreis-recklinghausen registriert. Am „Stadtradeln“ kann jeder teilnehmen, der in Marl lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. Zugelassen sind Gruppen ab zwei Personen. 2020 wurden 107.065 Kilometer erstrampelt.

Neu ist das "Schulradeln"

Neu in diesem Jahr ist das „Schulradeln“, bei dem weiterführende Schulen im Kreis Recklinghausen mit eigenen Klassen-Teams Kilometer sammeln können. Die drei Schulen, die die meisten Kilometer zurücklegen, gewinnen eine Fahrradreparatur-Station.

Bundesweit 16.378 Tonnen CO2 vermieden

Die Kampagne „Stadtradeln“ wird durch das Klima-Bündnis 2021 zum 14. Mal bundesweit initiiert. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger für die Fahrradnutzung im Alltag zu sensibilisieren, diese jedoch auch in die Radverkehrsplanung der Stadt einzubinden. In den letzten Jahren ist bundesweit die Zahl der teilnehmenden Kommunen am „Stadtradeln“ stetig angestiegen. Im Jahr 2020 nahmen bundesweit 1482 Kommunen und 545.988 Aktive an der Kampagne teil. Dabei wurden 16378 Tonnen CO2 vermieden.

ADFC bietet Tour macht Tour von Marl nach Dorsten

Am Start-Tag (29.08.) bietet der ADFC in Kooperation mit der Stadt Marl eine Tour vom Creiler Platz zur Auftakt-Veranstaltung auf dem Marktplatz in Dorsten an. Die 25 Kilometer lange Radtour ist auch für Anfänger geeignet. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Citysee vor dem Marler Rathaus. Eine Anmeldung unter https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/51788-auftakttour-stadtradeln-adfc-und-stadt-marl ist erforderlich. Interessierte sind herzlich zur „Mitfahrt“ eingeladen.