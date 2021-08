StadtSportVerband: Kinder lernen Schwimmen in Marl

Insgesamt 280 Kinder haben an den 21 Schwimmkursen des StadtSportVerbands und der Stadt Marl in den Sommerferien teilgenommen. Mehr als die Hälfte kann jetzt sicher schwimmen und mindestens 25 m in Bauch- und Rückenlage zurücklegen: Die Jungen und Mädchen haben ihr Seepferdchen und Bronzeabzeichen geschafft.

Schwimmen fördert Geschicklichkeit und Selbstsicherheit

Pandemiebedingt fand knapp zwei Jahre lang weniger Schwimmunterricht an den Schulen statt, die Warteliste der Schwimmvereine ist voll. „Wir haben die kostenlose Schwimmaktion gestartet, um Kindern aus unterschiedlicher Herkunft die Möglichkeit zu geben, schwimmen zu lernen“, sagt Sportdezernentin Claudia Schwidrik-Grebe, die gemeinsam mit Sportkoordinator Andre Mölleken vom Amt Schule und Sport und dem Integrationsbeauftragten Deniz Tekmen den Schwimmkurs im Bürgerbad an der Loemühle besuchte. „Das Schwimmen fördert nicht nur Geschicklichkeit und Ausdauer. Es verleiht den Kindern auch ein großes Stück Selbstsicherheit“, so Schwidrik-Grebe.

Seepferdchen und Bronzeabzeichen

Insgesamt veranstaltete der StadtSportVerband und die Stadt Marl 18 Seepferdchenkurse mit jeweils 12 Kindern und drei Bronzekurse mit jeweils 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Nach dem Kurs haben die Kinder eine Urkunde sowie ihr Schwimmabzeichen erhalten“, sagt Andre Mölleken. Finanziert wurde das Projekt „200 Kinder lernen Schwimmen“ aus der Integrationspauschale.