Tag der offenen Wiese am Faltboot Club Hamm Marl am Samstag den 4. September

Nach der langen Corona Zeit bietet der Verein wieder ein Event an. Am Samstag den 4. September 2021 wird am Bootshaus des Faltboots Club das Event "Tag der offenen Wiese" veranstaltet. Der Höhepunkt des Tages ist der Auftritt zweier Bands.

Steady drivin men



Die Bands Steady drivin men tritt zum erstenmal am Bootshaus des Faltboot Clubs auf. Es wird für alle Gäste ein musikalischer Genuss geboten. Vom Blues über Rockabilly, Singer and Songwriter bis hin zum Tex-Mex tauchen Sie mit euch ein in die Stimmung von einsamen Highways, Redneck-Spelunken und staubiger Prärie. Steady Drivin'!

Nona Split

NONA SPLIT sind eine Rock Pop (Indie) Band aus dem Kreis Recklinghausen, deren Songs aus eigener Feder stammen. In der klassischen Trio-Besetzung Gitarre & Gesang, Schlagzeug und Bass entstehen durch die Ideen und Erfahrungen der Musiker charmante, rockig-poppige Gitarrensongs –melancholisch & energetisch – bei Musikern aus dem Vest durchaus nicht ungewöhnlich.

NONA SPLIT leben gemeinsam ihre musikalische Leidenschaft. Was am Ende zählt, ist immer der Song – die Essenz vieler Stunden auf ein paar Minuten reduziert – der deine Welt verschönern kann.

Das Tagesprogramm

Um 14 Uhr gibt es eine Einführung für das Paddeln auf dem Kanal durch Willi Z. **bitte per E-Mail anmelden** an

fch-marl55ev@web.de

Ausserdem wird an diesem Tag ein Mini-Kinderprogramm angeboten mit dem Zauberer Peter aus Dortmund. Peter zeigt Zauberstücke und Basteleien mit Luftballons.

Der Eintritt ist frei - (Es werden Spenden mit dem Hut gesammelt)

Selbstverständlich werden an diesem Tag die Coronaregeln streng eingehalten.

Faltboot-Club Hamm Marl e.V. 55

Die besondere Atmosphäre des Vereins im Naturschutzgebiet zwischen Lippe und Kanal genießen, Wassersport, Outdoor-Aktivitäten, Paddeln, Kanu-Wandern, Kultur und Musik all das bietet der Club.

Vereinsort Marl

Bootshaus

Adresse

Im Mersch

45772 Marl

