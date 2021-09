"Tag der offenen Wiese" am Faltboot-Club Hamm Marl e.V. 55 ein grosser Erfolg

Am Samstag den 4. September 2021 wurde am Bootshaus des Faltboots Club der Event "Tag der offenen Wiese" veranstaltet. Schon am Freitag wurden die letzten Vorbereitungen für das Event getroffen. Lammfleish mit Gemüse und Fischsuppe wurden in einem Dutsch Kessel auf einen Holzvergaser Ofen vorgekocht das Gelände am Bootshaus wurde Goronagerecht vorbereitet. Am Samstagmittag wurde auf der Wiese am Kanal eine kleine Bootsausstellung aufgebaut. Gezeigt wurden historische Faltboote ein Gespann aus einer 2 CV Ente mit einem Klappanhänger und aufgesattelten Wanderboot. Auch natürlich neue Boote Kanus und ein brandneues Seekayak.

Paddeleinführung für Gäste



Ab 14 Uhr gab es eine Paddeleinführung für Gäste auf dem Kanal. Die Jugendlichen waren begeistert und paddelten noch stundenlang nach dem Kurs auf dem Kanal, das war ein Paddelkspaß vom Feinsten. Danach führten ein Zauberer Kunststücke für Jung und Alt vor. Natürlich gab es auf dem Gelände während der Veranstaltungen Fleisch und vegetarische Spezialitäten vom Grill. Auch die Köstlichkeiten aus dem Dutschofen fanden reichlichen Zuspruch. Apfelkuchen Kaffee und andere Getränke wurden reichkich genossen. Besucher vom Kleinkind im Kinderwagen bis zum 92 jährigen Altkanuten fanden zum Bootshaus. Die 3 G Regeln wurden vor Eintritt zum Gelände wurden streng eingehahlten , leider mussten einige Besucher abgewiesen werden, weil sie nicht die aktuellen Bescheinigungen vorweisen konnten.

Am Abend spielten zwei Bands

NONA SPLIT eine Rock Pop (Indie) Band aus dem Kreis Recklinghausen, deren Lieder aus eigener Feder stammtenbegeisterte das Publikum . Es gab charmante, rockig-poppige Gitarrensongs –melancholisch & energetisch. Man sah NONA SPLIT ihre musikalische Leidenschaft an . Ihre Song verschönerten den Abend.

Steady drivin men

Die Bands „Steady drivin men“ bot einen musikalischer Genuss vom Feinsten. Vom Blues über Rockabilly bis hin zum Tex-Mex reichte die Palette der Band. Sie nahmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch einsame Highways, Redneck-Spelunken und Weiten staubiger der Prärie. Ein Veranstaitungstechniker hatte die Bühne und Akustiktechnik optimal vorbereitet. Eine Lichtdesignerin begleitete beide Bands mit Lichtefekten. Die Bäume ums Gelände wurden von Aussenscheinwerfern in Farben angestrahlt, ein Laser rotierte auf einem Wohnwagendach. Das begeisterte die Zuschauer zusätzlich. Immer wieder brandete begeisterter Applaus auf und es gab Rufe nach Zugaben.

Es war ein geiler Abend beim Tag der offenen Wiese des Faltbootclub Hamm Marl 55 e.V.

Tolles Publinum, geiler Sound und ein umwerfendes Bühnenlicht!

Paddeln auf dem Kanal

Noch in der Nacht machten sich Veinsmitglieder und Freunde an die Aufräumarbeiten. am Sonntag morgen paddelten aktive Vereinsmitglieder wieder auf dem Kanal. Die Veranstaltung war ei voller Erfolg, bis Sonntag gab es vier Neuaufnahmen. Sie wollen besondere Atmosphäre des Vereins im Naturschutzgebiet zwischen Lippe und Kanal genießen, Wassersport, Outdoor-Aktivitäten, Paddeln, Kanu-Wandern, Kultur und Musik all das bietet der Faltbootclub,.

Faltboot-Club Hamm Marl e.V. 55

Vereinsort Marl

Bootshaus

Adresse

Im Mersch

45772 Marl