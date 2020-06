Das war's: Die Spannung ist raus! Leider! Die Bremer Stadtmusikanten verloren bei den Mainzer Büttenrednern ihre Stimme und haben nichts mehr zum Lachen. Denn die Liga zwei droht und in der Weser sieht man den Grund.

Düsseldorf fightet sich zum Minimalziel. Das 1:1 gegen die Augsburger Fuggerstädter war extrem wichtig, um die Relegation-Chance zu wahren...

Der LiLaLauneclub Leverkusen enttäuschte wieder einmal auf ganzer Diagnostik. Die Medikation beim 0:2 im Berliner Hospital war eindeutig die Falsche. Damit ist die Chance auf einen CL-Platz wie ein Zäpfchen aus dem Allerwertesten geflutscht.

Der BVB beeindruckt mit Torchancen en masse in Leipzig und gewinnt verdient mit 2:0. Warum man in der Vorwoche Mainz gewinnen ließ, bleibt das Geheimnis vom Borsigplatz. Die andere Borussia gewann beim SC Paderborn und reitet auf Platz vier. Damit hat das Gladbacher Rosé-Gestüt beste Chancen auf der Champions-League-Weide zu grasen.

Auf Schalke kann man nur froh sein, dass Samstag finito ist

Die blauen Nussecken arbeiten gezielt an einem uneinholbaren Rekord. 16 Zocks ohne Sieg. Da kann man nur froh sein, dass Samstag finito ist. Schalke droht allerdings noch von Union Berlin, dem 1. FC Köln, FSV Mainz und den FC Augsburg überholt zu werden. Das ist in etwa so, als wenn die Wagner-Festspiele von Monthy Python aufgeführt werden. Mit dem Motto: „Das Ende der Wehrkraft!“

Es geht weiter. Der letzte Spieltag ist nur minder spannend.

Köln möchte, dass Düsseldorf absteigt, sagt zumindest Keeper Horn ohne Hirn und wird in Bremen als Halve Hahn verspeist. Düsseldorf muss zu den Eisernen nach Berlin und öffnet dort für alle Hauptmänner aus Köpenick die längste Theke der Welt.

Schalke schleicht sich nach Freiburg und wartet auf 17.15 Uhr und den Abfiff der Saison. Gladbach hat schon den Koffer in Berlin und packt Samstag drei Punkte rein. Leverkusen konzentriert sich auf die DFB-Pokal-Niederlage und vergisst dabei gegen Mainzer Jecken die CL-Minimalchance.

Paderborn freut sich, auch in Frankfurt dabeigewesen zu sein.

Und ich sitze auf dem Großglockner und schaue mir den Absturz der Schalker an.

Ihr Prian aus Prassert!!