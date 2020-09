Mit einer Spende von 3.000 € aus den Erlösen der Benefizveranstaltungen des vergangenen Jahres hat jetzt der Lions Club Marl-im-Revier die Marler Einrichtung WiLLmA bedacht. Der Scheck über 3.000 € für die offene Kinder- und Jugendeinrichtung WiLLmA (Wohnen im Laden Lokal mit Aktion) soll auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 die pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen sicher stellen. Auch in der Betreuungseinrichtung hat sich die Corona Pandemie ausgewirkt. Im Moment werden von der Einrichtung 16 Kinder in zwei Gruppen betreut, sonst kommen regelmäßig ca. 40 Kinder in das Ladenlokal. Die Spende wird zu einem Teil für die Aktionen im Herbst und für neue coronagerechte, pädagogische Spielideen verwendet.

WiLLmA ist eine Einrichtung der Friedenskirche in Marl und öffnet in einem angemieteten Ladenlokal an der Hülsstraße regelmäßig seine Türen für Kinder und Jugendliche. Der Lions Club Marl-im-Revier unterstützt bereits seit Jahren dieses Projekt mit unregelmäßigen Spenden aus den Activities des Clubs. Jonas Elsner, hauptamtliche Mitarbeiter, brachte die Kuh WiLLmA, das Maskottchen der Jugendeinrichtung, mit vor die Tür zur Spendenübergabe.