Aufbruch Fahrrad für Deutschen Fahrradpreis nominiert

Aufbruch Fahrrad ist für den Deutschen Fahrradpreis 2020 in der Kategorie „Kommunikation“ nominiert! Die Preisverleihung findet am 27. Februar 2020 ab 17.30 Uhr in der Messe Essen statt. RADKOMM und der ADFC NRW werden bei der Preisverleihung in Essen vor Ort sein.

Aktionsbündnis für nachhaltige Mobilität

Aufbruch Fahrrad hat es geschafft, ein beispielloses Aktionsbündnis für nachhaltige Mobilität ins Leben zu rufen: Mehr als 215 Verbände und Initiativen in ganz NRW haben sich dem gleichnamigen Aktionsbündnis angeschlossen. Aufbruch Fahrrad ist die erste Volksinitiative für ein Mobilitätsthema in NRW und die erfolgreichste Unterschriftensammlung für das Fahrrad in ganz Deutschland: Noch nie wurden bisher so viele Unterschriften für das Fahrrad gesammelt.

Die Volksinitiative ist Teil einer Bewegung, die in Berlin begann und längst ganz Deutschland erfasst hat: In mehr als 30 Radentscheiden wurden bundesweit mehr als 700.000 Unterschriften für den Ausbau des Radverkehrs gesammelt. „Die Radentscheidbewegung in Deutschland ist unaufhaltsam – und sie wird immer größer werden“, so Dr. Ute Symanski, 1. Vorsitzende des RADKOMM Vereins und Vertrauensperson der Volksinitiative, die an der Preisverleihung zusammen mit Thomas Semmelmann vom ADFC NRW vor Ort sein wird.

Die beiden anderen Nominierten in der Kategorie Kommunikation sind „Besser zur Schule” und „Freshbrains helfen Einsteigerkommunen in den Sattel”.

PREISVERLEIHUNG 2020

Der Deutsche Fahrradpreis 2020 wird am 27. Februar 2020 im Anschluss an den AGFS-Kongress in der Messe Essen verliehen.

Auf einer festlichen Abendveranstaltung überreichen die Initiatoren und Sponsoren die Preise an die drei Gewinner des Fachpreises, die Fahrradfreundlichste Persönlichkeit Michael Kessler und die Gewinner des Foto- und Fahrradkulturwettbewerbs. Harald Greising moderiert die Preisverleihung. Bei einem Get-together im Anschluss können sich die Radverkehrsexperten untereinander austauschen.

PROGRAMM

17:30 Uhr Sektempfang

18:00 Uhr Begrüßung und Einführung

Moderator Harald Greising

Kategorie Infrastruktur

Laudatio Karola Lambeck, Radverkehrsbeauftragte beim BMVI

Kategorie Service

Laudatio Rudolf Jelinek, Erster Bürgermeister der Stadt Essen

Kategorie Kommunikation

Laudatio Dr. Dirk Günnewig, Abteilungsleiter beim Ministerium für Verkehr NRW

19:05 Uhr Die Fahrradfreundlichste Persönlichket 2020: Michael Kessler

Laudatio Christine Fuchs, Vorstand der AGFS

19:30 Uhr Fotowettbewerb

Laudatio Siegfried Neuberger, Geschäftsführer Zweirad-Industrie-Verband e.V.

Fahrradkulturwettbewerb

Laudatio Albert Herresthal, Geschäftsführer Verbund Service und Fahrrad e.V.

20:00 Ende der Preisverleihung und Get-together

Der Deutsche Fahrradpreis wird abwechselnd auf dem AGFS-Kongress in Essen und auf dem Nationalen Radverkehrskongress des BMVI mit wechselnden Veranstaltungsorten verliehen.