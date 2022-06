Insgesamt 100 Kinder im Kreis Recklinghausen dürfen sich nach den Sommerferien auf eine ganz besondere Schultüte freuen. Der Förderverein Benefiz 4 Kidz sammelt bis zum 18.07.2022 Sach- und Geldspenden, um besonders Familien und Alleinerziehende Elternteile in diesen finanziell herausfordernden Zeiten zu unterstützen.

Neben Schnuckersachen, Schreibstiften und Schulheften sammeln die ehrenamtlichen Helfer aus Recklinghausen, Gladbeck, Marl und Haltern am See jegliches Material für den optimalen Schulstart, bspw. auch Tornister die zugegebenermaßen nicht in die Schultüte passen, aber in jedem Fall gebraucht werden.

Sachspenden können bei Sascha Wienhöfer in Marl direkt abgegeben werden, oder werden auf Anfrage auch direkt bei Ihnen zuhause abgeholt. Auf der Website des ehrenamtlichen Vereins finden Sie jegliche Informationen zur Anmeldung der Kinder zur Spendenaktion, oder aber auch wie Sie Sach- oder Geldspenden leisten können. Eltern die Ideen und Anregungen für den ersten Schultag ihres Kindes benötigen, werden auf der Website des Vereins www.benefiz4kidz.de ebenfalls fündig.