15.03.2020

Liebe Mitbürger, liebe NABU Mitglieder!

Leider muss auch der NABU seine geplanten Veranstaltungen ABSAGEN, erst mal bis zum 01.05.2020.

Danach werden wir, je nach Lage, neu entscheiden.

So werden die Mitgliederversammlungen des NABU im gesamten Kreis RE und der selbständigen NABU-Gruppen ausfallen. Neue Termine werden den Mitgliedern rechtzeitig zugehen. Auch Gruppenabende und NAJU Veranstaltungen entfallen weitgehend. Das gleiche gilt für unsere in den Vereinsprogrammen angebotenen Exkursionen und Bildungsaktivitäten, die nun leider nicht mehr stattfinden können. Nehmen Sie bitte direkt mit der ausrichtenden Gruppe Kontakt auf um nähere Einzelheiten zu erfahren.

Unsere interne Arbeit geht natürlich weiter: Am Telefon, im Internet, bei der Krötenzaunbetreuung sowie kleinere Arbeitsgruppen im freien Gelände.

Der NABU hofft auf Ihr Verständnis für seine Maßnahme. Sie dient Ihrem wie unserem Schutz.

Mit herzlichen Grüßen,

Ute Kühler

(Vorsitzende im Kreis RE)