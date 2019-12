Der Briefmarken-Sammler-Verein Marl 1959 e.V. trifft sich am Donnerstag, den 2. Januar im Hans-Katzer-Haus, am Lipper Weg 78, in 45770 Marl-Drewer.

Der Sammlertreff erwartet Sammler aus unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel:"Briefmarken, Ansichtskarten oder Postkarten könnten zu finden sein. Ab 17.30 Uhr suchen sammlerische Begehrlichkeiten ein neues Zuhause. Tauschtische für den Sammler sind genauso frei, wie der Eintritt zum Tausch. Groß und klein werden erwartet. Sammlerische Schätze können begutachtet und Fragen dazu gestellt und beantwortet werden.

er BSV Marl 1959 e.V. heißt alle Sammler herzlich willkommen. Falls die Eingangstür geschlossen sein sollte, bitte schellen an der Klingel "Veranstaltungsraum".