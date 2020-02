Der diesjährige Besentag in Marl war auch für die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Alt-Marl wieder der Anlass, dass seit Jahren in Pflege übernommene Hochbeet und das unmittelbare Umfeld im Volkspark in Alt-Marl wieder auf „Vordermann“ zu bringen. Dabei wurde nicht nur der Abfall rund um das Hochbeet beseitigt. Die Mitglieder des CDU Ortsverbandes pflanzten dabei frische Frühlingsblüher nach und bereiteten mit Saatgut einen Teil des Beetes als „Insekteninsel“ vor. Im Anschluss an die samstägliche Pflanzaktion besuchte ein Teil der CDU-Mitglieder die traditionelle Besenparty am Zentralen Betriebshof.