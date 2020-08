Der Tanzsportclub Schwarz-Silber Marl e.V. hatte sich für sein diesjähriges Jubiläumsjahr eine ganze Menge vorgenommen. Leider hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sogar der beliebte Herbstball im November muss abgesagt werden. Mit dem Start in die zweite Jahreshälfte lassen sich die Tänzer aber nicht unterkriegen: sie können sich auf einige Neuerungen im Trainingsplan freuen.

„Bis zum Beginn dieses Jahres haben wir fleißig viele Veranstaltungen für das Jubiläumsjahr geplant“, kommentiert der erste Vorsitzende des TSC, Klaus Tietze und fährt fort: „Aber am meisten tut es uns natürlich weh, dass wir unseren Herbstball absagen müssen, unsere beliebte und in Marl einzige festliche Ball-Veranstaltung im Herbst.“ Das finanzielle Risiko wäre für den Verein, der gerade erst mit großen finanziellen Anstrengungen sein neues Tanz-Sport-Zentrum im Brassert eingerichtet hat, einfach zu groß gewesen. Und einen Herbstball mit Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz wäre sicherlich auch nicht gut angenommen worden.

Der neue kommissarische Sportwart Dr. Christian Wunde kann aber trotz aller Schwierigkeiten, die die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften mit sich bringt, auf einige Neuerungen im Trainingsplan verweisen: „Nachdem sich unsere langjährigen Discofox-Trainer Sandra und Markus Schlautmann mit den Sommerferien vom Verein verabschiedet haben, konnten wir mit Jenni Auer eine neue Trainerin verpflichten.“ Mit einigen Umstellungen im Trainingsplan konnte Jenni Auer in das Vereinsprogramm integriert werden und gleichzeitig wurden besonders für die Turnier-Tänzer/-innen des TSC die Trainingsmöglichkeiten verbessert. „Mit Annika Tietze haben wir die erste lizensierte Athletic-Flow-Trainerin des Kreises Recklinghausen bei uns im Verein“, ergänzt Dr. Wunde, „In einem Workshop am 12.09. wird sie dieses neue Fitness-Training, eine Verbindung von HIIT und Yoga, vorstellen, und wir planen, anschließend eine Trainingsgruppe in unserer Abteilung Fitness einzurichten.“

Auch die kleinsten Tänzerinnen und Tänzer des TSC, die 3- bis 8-jährigen Kinder können sich darauf freuen, dass sie ab dem 24.08. wieder tanzen dürfen, nachdem sie Corona-bedingt so lange darauf verzichten mussten. „Wir fangen nicht gleich mit Schulbeginn wieder an“, erläutert Jugendwartin Sina Dombrowski, „weil wir zunächst abwarten wollen, wie der Start in den Kindergärten und Schulen läuft.“ Danach richtet sich dann, mit welchen Maßnahmen auch im Verein der Trainingsbetrieb für die Kinder wieder aufgenommen werden kann.

„Alles, was wir planen, hängt natürlich immer noch davon ab, wie sich die Corona-Situation weiterentwickelt“, klagt Klaus Tietze und hofft mit allen Vereinsmitgliedern, dass die zweite Jahreshälfte des Jubiläumsjahres wieder normaler verläuft als die erste.

Nähere Informationen unter www.tsc-schwarzsilber-marl.de .