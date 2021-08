Die Initiative Radentscheid beteiligt sich an der „Tour de Verkehrswende“

heute waren wir auf einem Teil der Etappe

Essen...Haltern

mit dabei, das Endziel lautet Berlin

Tour de Verkehrswende – wir bringen Paris nach Berlin

In 13 Etappen mit dem Rad durch Deutschland

Vom 21. August bis zum 2. September wollen wir mit einer Fahrraddemo von Essen nach Berlin zeigen, dass die Verkehrswende möglich und machbar ist. Als Teil der bundesweiten Protestaktion Ohne Kerosin nach Berlin werden Hunderte von Radfahrer*innen in Deutschland unterwegs sein.

Quelle: https://changing-cities.org/kampagnen/tourdeverkehrswende/