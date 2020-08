Der Green Rebel Award 2020 wurde heute an den Radlerstammtisch Marl durch Bündnis90/die Grünen vergeben,

leider war Ludger Vortmann nicht anwesend.

Der Radentscheid Marl setzt sich für eine bessere Fahrrad-Infrastruktur in Marl ein. Alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Alter sollen gerne und sicher Rad fahren.

Der Radentscheid Marl wird vorangetrieben von einer unabhängigen Initiative von Menschen.

Die Initiative „Radler-Stammtisch-Marl“ hatte das erforderliche Quorum von 4.160 Unterschriften auf dem Höhepunkt der Corona-Kontaktsperre trotz schwieriger kontaktloser Sammlung im Rekordtempo von nur vier Wochen um mehr als 2.000 übertroffen.

Der Marler Stadtrat machte sich außerdem die von der Initiative geforderten neun Ziele für eine bessere Fahrradinfrastruktur und einen klimaschonende Mobilität zu eigen und beauftragte die Verwaltung, in den kommenden acht Jahren rund 65 Millionen Euro in den Radverkehr zu investieren.

Damit ist Marl die erste Stadt im Ruhrgebiet und in einer Mittelstadt unter 100.000 Einwohnern, die die Verkehrswende durch den Druck der Bürger einleitet.

Die Initiatoren sind Eva Lück, Heinz Borgmann und Ludger Vortmann

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Radentscheid

Quelle: www.radentscheid-marl.de/