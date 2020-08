Im Tierheim Marl wartet zurzeit eine zuckersüße Herausforderung auf ihr Happy End. Drei auf einen Streich! Denn Alice, Billy und Poky suchen zusammen ein Zuhause. Die Samtpfoten, haben im Tierheim zueinander gefunden und bilden eine absolute Einheit.

Poky, der größere und ältere von den drei Tigern ist ca. Anfang 2020 geboren. Er kam schwer verletzt Ende Juni in das Tierheim Marl. Poky hatte einen kompletten Schwanzabriss und musste umgehend operiert werden, dabei wurde er auch gleich kastriert. Die Wunden verheilten sehr gut und es ging ihm immer besser. Poky ist die Liebe auf vier Pfötchen, sehr ruhig, unfassbar lieb, gar nicht aufdringlich und megasensibel. Als er soweit fit war, zog er in eine Stube mit erwachsenen Katzen. Dort ging es ihm sehr schlecht. Er hatte so eine Angst vor seinen Artgenossen, dass er sich aus dem Schutz der Höhle gar nicht heraus traute. Das legte sich auch nach ein paar Tagen nicht und so starteten die Mitarbeiter den Versuch, ihn anders zu vergesellschaften: mit den Kitten Alice und Billy. Poky taute auf und jetzt sind die drei die besten Kumpel.

Schnurrender Spaß auf zwölf Pfoten

Als großer Bruder nimmt er sich beim Spielen und Toben der Kitten zurück und passt wirklich auf die beiden auf, so, wie es ein großer Bruder macht. Es ist so herzig, die drei zu beobachten, dass man es jetzt nicht übers Herz bringt, sie zu trennen. Die dünne Hippe Alice ist ein schwarzer Feger, Billy dagegen ruhiger und souverän, beide sind im April 2020 geboren. Die drei sind neugierig, aufgeschlossen, handzahm und passen quasi überall hin. Ein eingenetzter Balkon sollte mindestens vorhanden sein.​

Wer sich für das Trio interessiert, sollte sich bitte momentan per E-Mail unter info@tierheim-marl.de oder telefonisch unter der 02365 21942 melden. Denn, Besuche sind derzeit nur nach Anmeldung möglich.