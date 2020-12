Im Oktober haben die Lions den neuen Wein am Rhein geerntet - jetzt muss das Lager geräumt werden, um Platz für den Frühjahrswein zu schaffen. Der Löwenberger Steiger No 10 kommt im Frühjahr 2021 für den guten Zweck zum Verkauf. Bis dahinmuss das Weinlager geräumt sein.

In diesem Jahr hat der Charity Club erschwerte Rahmenbedingungen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen, die den Weinkeller bis zum Ende des Jahres geräumt hätten, ausgefallen. Das bedeutet auch, dass diese Einnahmen für die karitativen und Kulturprojekte, die der Club in 2021 unterstützen will, fehlen werden. Helfen Sie mit und ordern Sie die Restbestände des Weins, damit die Lions helfen können.

Zum Ende des Jahres werden zwei Spezialitäten im Abverkauf angeboten. Der Löwenberger Steiger No 9 ist ein frischer Riesling aus dem Jahrgang 2018. im Moment hat der Weißwein die richtige Reife und ist ein edler Begleiter zur Festtafel an Weihnachten oder zu Sylvester. Die Lions verkaufen den Wein im 6er Karton für 36 €.

Der zwo5 ist ein kräftiger Rotwein. Der Cabernet Sauvignon wurde von den Lions im Jahr 2011 geerntet und anschließend bis zum 25. Club-Jubiläum in einem Eichenholzfass in erster Belegung ausgebaut. Eine Besonderheit ist die 1,5 Liter Magnumflasche, die neben der 0,7 Liter Standardflasche ebenfalls noch als Restbestand im Sortiment ist.

Mit diesem edlen Jubiläums-Rotwein will der Lions Clubs Marl-im-Revier auch etwas an die vielen Freunde und Förderer zurück geben. So ist die 0,7 Liter-Flasche im Abverkauf um 35% reduziert. Eine Besonderheit ist die 1,5 Liter Magnumflasche, von der nur noch ganz wenige Exemplare verfügbar sind. Die Magnum-Edition wurde sogar um 45% im Preis gesenkt. Ein ideales Präsent zur Weihnachtszeit.

Sie können einfach und problemlos über die Bestellseite ordern:

https://www.lions-marl-im-revier.de/bestellungen/

Bitte denken Sie daran, bei der Bestellung Ihre Kontaktdaten und vor allem Ihre Rufnummer anzugeben, damit sich die Lions Freunde mit Ihnen in Verbindung setzen können. Sie bezahlen erst mit der Übergabe der Ware.

Trinken oder verschenken... für den guten Zweck. Die Erlöse aus dieser Aktion kommen wieder den karitativen und kulturellen Organisationen in Marl zu Gute. Lesen Sie auch hierzu mehr auf www.lions-marl-im-revier.de