Lebensmittelspende an das Friedensdorf Oberhausen und an das multikulturelle Seniorenzentrum "Haus am Sandberg" in Duisburg" der DRK durch die UETD Marl

Seit über 60 Jahren macht es sich SOS-Kinderdorf zur Aufgabe, Kindern ein sicheres Zuhause zu geben. Das politisch und konfessionell unabhängige Sozialwerk engagiert sich auf vielfältige Weise dafür, jungen Menschen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.

Das Friedensdorf International in Oberhausen ist einmalig in Deutschland: Seit fast 50 Jahren werden dort schwer verletzte und kranke Kinder aus den Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt behandelt und versorgt.

Um das Friedensdorf in Oberhausen und das Seniorenheim zu unterstützen hat die UETD Marl eine Wagenladung Lebensmittel gespendet.

Ein Zuhause für Menschen verschiedener Kulturen ist das Haus am Sandberg, es war das erste multikulturelle Seniorenheim in Deutschland.

Heute leben Menschen aus zehn Nationen unter einem Dach. Was unsere Einrichtung vor allem kennzeichnet, ist der selbstverständliche Umgang miteinander.

Die Offenheit der Architektur spiegelt sich in der Offenheit des Umgangs.

Diese wurden voller Freude angenommen!

Fotos durch UETD Marl

Quelle: www.drk-seniorenzentrum-am-sandberg.de/ & wikipedia