Auch für die Teilnehmer des Patenschaftsprojektes dreizeit in Marl galten lange die Corona-Kontaktbeschränkungen. Nun sind wieder gemeinsame Ausflüge von Erwachsenen und Kindern zu verschiedenen Themenfeldern wie „Wald“ „Landwirtschaft“ und „Ernährung“ möglich. Projektkoordinatorin Susanne Effing sucht nun weitere Paten, da einige Kinder auf der Warteliste stehen. Für interessierte Erwachsene gibt es am Freitag, 24.09.21 einen Schnuppertag auf dem Schulbauern- und Naturschutzhof in Recklinghausen.



Dafür gibt es einen gemeinsamen Bustransfer, der um 14:30 Uhr an der August-Döhr-Schule startet. Rückkehr ist zirka um 18:30 Uhr. Nicht nur die Kinder, auch die Paten und Patinnen profitieren von den Aktionen: So erzählt Patin Luzie: „Die Kinder schenken mir viel Freude. Da ist dieses Strählen und Lächeln, das sie einem schenken, wenn man etwas zusammen unternimmt.“ Pate Georg sagt zu seiner Motivation: „Die Kinder geben einem unheimlich viel zurück, Sie sind spontan und lebendig. Sie halten mich jung.“

Ansprechpartnerin für Interessenten ist Susanne Effing. Sie nimmt auch Anmeldungen von Interessenten für den Schnuppertag entgegen.

Sie ist erreichbar unter: Tel.: 0176-76664734 oder per Mail: s.effing@dreizeit.org

Seit 2015 gibt es das in Dortmund entwickelte Programm "dreizeit - miteinander entdecken, voneinander lernen". Dabei handelt es sich um ein so genanntes Tandemprogramm, in dessen Rahmen Ehrenamtliche eine Patenschaft für Grundschulkinder übernehmen. Hier begegnen sich generationenübergreifend Teilnehmern aus verschiedenen Milieus. Als Tandem (1 Ehrenamtlicher + 2 Kinder) absolvieren sie über den Zeitraum eines Jahres Aktivitäten in den Erlebnisräumen „Wald“, „Landwirtschaft“ und „Ernährung“ - teils selbst organisiert, teils durch spezialisierte lokale Partner (u.a. Bauernhof- und Waldpädagogen) bereitgestellt. Das Projekt gibt es seit 2018 auch in Marl. Projektträger ist WiLLmA e.V. in Hüls.