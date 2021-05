Auch für die Teilnehmer des Patenschaftsprojektes dreizeit in Marl gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Das macht gemeinsame Unternehmungen schwierig. Zwar versorgen die Paten die Kinder zwischendurch mit Bastel- und Lesematerial oder organisieren Videoanrufe. Aber es ist nur ein unvollkommener Ersatz für persönliche Begegnungen. Da kam die Open-Air-Ausstellung mit 80 Bildern des Marler Fotografen Marco Stepniak an der Sinsener Wallstraße genau richtig.



Projektkoordinatorin Susanne nutzte die Gelegenheit und ermunterte Paten und Kinder, sich die fotografische Weltreise an der Wallstraße an der frischen Luft anzuschauen. Zum einen konnten so wieder Kontakte geknüpft werden, zum anderen lernten die Kinder einiges über Menschen und Lebensverhältnisse in fernen Regionen. Stepniak zeigt auf seinen überdimensionalen Bildern Stationen seiner Touren per Fahrrad, die ihn über 32.000 Kilometer durch viele Länder führten.

Auch wenn die Aktivitäten momentan noch unter Coronabedingungen laufen, werden weitere Paten für das Programm gesucht. Es stehen nämlich eine ganze Reihe von Kindern auf der Warteliste. dreizeit bringt nicht nur unterschiedliche Generationen, sondern auch verschiedene soziale Milieus, die ansonsten kaum Berührungspunkte haben, zusammen und führt sie durch Themenfelder, mit denen insbesondere die Kinder sonst kaum noch Erfahrungen haben.

Projektträger für Marl ist der Verein WiLLmA, der seine Räume am Hülser Marktplatz hat. Projektkoordinatorin von dreizeit für Marl und Ansprechpartnerin für Interessenten ist Susanne Effing. Sie ist erreichbar unter: Tel.: 0176-76664734

oder per Mail: s.effing@dreizeit.org

Das ist dreizeit: Seit 2015 gibt es das in Dortmund entwickelte Programm "dreizeit - miteinander entdecken, voneinander lernen". Dabei handelt es sich um ein so genanntes Tandemprogramm, in dessen Rahmen Ehrenamtliche eine Patenschaft für Grundschulkinder übernehmen. Als Tandem (1 Ehrenamtlicher + 2 Kinder) absolvieren sie über den Zeitraum eines Jahres Aktivitäten in den Erlebnisräumen „Wald“, „Landwirtschaft“ und „Ernährung“ - teils selbst organisiert, teils durch spezialisierte lokale Partner (u.a. Bauernhof- und Waldpädagogen) bereitgestellt. Das Projekt gibt es seit 2018 auch in Marl. Die mehrfach ausgezeichnete Initiative wird wissenschaftlich begleitet von der Ruhr-Universität Bochum.